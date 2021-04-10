WP: в США остаются невостребованными сотни тысяч доз вакцины от коронавируса

ВАШИНГТОН, 10 апреля. /ТАСС/. Власти многих штатов США откладывают заказы предназначенных для них сотен тысяч доз вакцины от нового коронавируса, несмотря на высокое число случаев заражения инфекцией в стране. Об этом говорится в статье, опубликованной в субботу в газете The Washington Post .

Штаты, согласно правилам, должны направить федеральному правительству заявку на получение доз препарата, полагающихся им, исходя из числа проживающих на их территории совершеннолетних американцев, а также имеющихся на складах запасов, которые регулярно пополняются. Как отмечает издание, власти штатов называют различные причины такого рода задержек на фоне высоких темпов распространения нового коронавируса. Они обычно указывают на проблемы, вызванные использованием двухкомпонентной вакцины, отказом населения прививаться, кадровыми вопросами, а также на проблемы при контактах между властями на местах и федеральным правительством.

Как отмечает издание, на прошлой неделе губернатор Мичигана Гретчен Уитмер обратилась к Белому дому с просьбой рассмотреть возможность отправки большего количества доз вакцины в ее штат. Представители администрации США были удивлены данным запросом в связи с тем, что штат на тот момент так и не отправил заявку на предназначавшиеся ему 360 тыс. доз вакцины. Кроме того, пишет газета, власти Индианы и Техаса заказали около 90% выделенных им доз вакцины, оставив на складах 306 тыс. и 673 тыс. доз препарата соответственно. Еще около 13 штатов не заказали в целом 100 тыс. доз предназначавшейся им вакцины.

В вашингтонской администрации обеспокоены данной ситуацией и изучают возможные выходы из нее. При этом Белый дом отказывается оказывать давление на местные власти, "наказывать одни штаты и поощрять другие" в этом вопросе, поясняет газета. Перед тем как покинуть свой пост, 45-й президент США Дональд Трамп в январе ввел так называемую систему стимулирования, которая поощряет штаты дополнительными дозами вакцины, если они быстро заказывают выделенные им препараты. Администрация нынешнего американского лидера Джо Байдена отказалась от такого подхода.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США с начала пандемии выявлено более 31 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 561 тыс. человек. Страна по обоим показателям занимает первое место в мире.