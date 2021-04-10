Более 747 тыс. заразившихся коронавирусом выявили в мире за сутки

ЖЕНЕВА, 10 апреля. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в мире превысило 134,3 млн, увеличившись за 24 часа более чем на 747 тыс., что является самым высоким показателем суточного роста заболеваемости с 10 января. Согласно опубликованным в субботу данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число летальных исходов возросло более чем на 13,5 тыс., превысив 2,9 млн.

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По состоянию на 15:52 мск 10 апреля в ВОЗ поступили сведения о 134 308 070 инфицированных и 2 907 944 умерших. Число заразившихся увеличилось на 747 219, умерших - на 13 556.

Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о случаях заражения и смерти, предоставляемые государствами.

Более 34% случаев инфицирования, сообщения о которых поступили в ВОЗ за минувшие сутки, приходится на Европу (255 787), на втором месте - Северная и Южная Америка (248 442), на третьем - Юго-Восточная Азия (159 624).

Больше всего подтвержденных случаев заражения зарегистрировано в США - 30 692 226. Далее следуют Бразилия (13 279 857), Индия (13 205 926), Франция (4 901 955), Россия (4 632 688), Великобритания (4 370 325), Турция (3 745 657), Италия (3 736 526), Испания (3 336 637), Германия (2 980 413), Польша (2 552 898) и Колумбия (2 492 081).