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Пандемия COVID-19

Турция заявила, что не вводила дополнительные требования к ПЦР-тестам на коронавирус

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что власти республики начали требовать результаты тестов на коронавирус только в бумажном виде и обязательно с синей печатью
© Михаил Терещенко/ТАСС

АНКАРА, 10 апреля. /ТАСС/. Турецкие власти не вводили дополнительные требования к ПЦР-тестам на коронавирус, необходимым для въезда в страну. Об этом сообщило в субботу Управление гражданской авиации Турции.

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"В российских СМИ и социальных сетях появилась информация о том, что у граждан России при въезде в Турцию будут запрашивать особые ПЦР-тесты. Никаких изменений в правилах въезда из России в нашу страну нет, продолжается предыдущая практика", - отмечается в сообщении ведомства.

В коммюнике также говорится, что "российские власти в ходе переговоров уведомили [турецкую сторону], что не было принято никаких официальных решений о прекращении полетов".

Ранее в российских СМИ появились сообщения о том, что власти республики начали требовать результаты тестов на коронавирус только в бумажном виде и обязательно с синей печатью.

Теги
ТурцияПандемия COVID-19
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