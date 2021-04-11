Задержанное на Камчатке судно "Порт Мэй" направилось в столицу края

ТАСС, 11 апреля. Российское судно "Порт Мэй", задержанное на севере Камчатки из-за долгов судовладельца перед экипажем, направляется в Петропавловск-Камчатский. Судно при шторме потеряло якорь, на борту почти закончились продукты питания, а один из членов экипажа болен, сообщил ТАСС председатель Дальневосточной организации Российского профсоюза моряков (ДВО РПСМ) Николай Суханов.

Ранее судно в связи со штормовой погодой укрылось на рейде северо-восточной части Камчатского залива.

"Судно направляется в Петропавловск-Камчатский, во время шторма был потерян якорь, на борту почти закончились продукты питания и пресная вода, один из моряков болен", - сообщил Суханов. Левый якорь был потерян из-за шторма, правый якорь сильно изношен, в нерабочем состоянии находится динамо-машина, запас дизельного топлива составляет 2,3 тонны. В Петропавловске-Камчатском капитан судна намерен попросить помощи у капитана порта и рассчитывает пополнить запасы.

"Имея <...> общее неудовлетворительное состояние судна, непосредственно подвергающее прямой опасности безопасность мореплавания для длительного рейса до Находки, имеющего очень высокие риски, ведущие к высокой угрозе жизни экипажа, состоящего из 17 человек, я не могу взять на себя ответственность на переход до порта Находка", - говорится в письме капитана судна, направленного судовладельцу компании "Вип Строй Холдинг" и капитану порта Петропавловск-Камчатский (имеется в распоряжении ТАСС). На переход в порт Находка судну необходимо 10-12 дней.

Ранее Суханов, ссылаясь на коллективное обращение моряков, сообщил ТАСС, что долг судовладельца перед экипажем за три месяца составляет 1,85 млн рублей. Дальневосточное следственное управление на транспорте СУ СК РФ начало проверку по сообщениям СМИ о невыплате зарплаты морякам, также проверку соблюдения трудовых прав экипажа проводит Дальневосточная транспортная прокуратура.

"Порт Мэй" построено в 1992 году в Турции. Судно приписано к сахалинскому порту Холмск, судовладелец - компания "Вип Строй Холдинг" из Южно-Сахалинска. Экипаж - 17 человек, все россияне, жители Дальнего Востока. Год назад теплоход был задержан в порту Находка из-за жалоб экипажа на долги по зарплате и плохое обеспечение продуктами.