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Пандемия COVID-19

СМИ: в больнице в Перу 12 человек с коронавирусом умерли из-за отсутствия кислорода

Кислород в резервуаре, которым располагала больница, закончился, а снабженцы не пополнили его своевременно

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 11 апреля. /ТАСС/. По меньшей мере 12 человек с коронавирусом умерли в одной из больниц на севере Перу из-за отсутствия кислорода в палатах интенсивной терапии. Трагедия произошла 9 апреля в городе Талара (регион Пьюра), сообщило в субботу агентство EFE.

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Кислород в резервуаре, которым располагала больница, закончился, а снабженцы не пополнили его своевременно, несмотря на то, что заявка им была направлена задолго до того, как запасы иссякли. Компания Oximan, обеспечивающая кислородом больницы региона Пьюра, заявила, что газ доставляется из столицы страны Лимы, а в регионе "у нее нет необходимых запасов" для пациентов с коронавирусом.

С начала пандемии "ни в одной из больниц не возникала столь трагическая ситуация", заявил представитель уполномоченного по правам человека в регионе Пьюра Сесар Орреро. Он и родственники умерших потребовали от властей провести тщательное расследование и привлечь к ответственности виновных.

В свою очередь представители прокуратуры сообщили о начале предварительного расследования обстоятельств трагедии в Таларе. По его итогам будет принято решение о возможном возбуждении уголовного дела.

По данным перуанского Минздрава, с начала пандемии в Перу зарегистрировано более 1,6 млн заразившихся коронавирусом, умерли 54 669 пациентов. В последнее время в стране регистрируется значительный рост числа инфицированных и летальных исходов от последствий заражения COVID-19.

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ПеруПандемия COVID-19
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