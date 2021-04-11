"Артек" в 2021 году проведет "Губернаторские лагеря" в 10 регионах России

СЕВАСТОПОЛЬ, 11 апреля. /ТАСС/. Проект "Губернаторский лагерь" международного детского центра "Артек" в 2021 году осуществят в 10 регионах России, сообщили ТАСС в пресс-службе учреждения.

Лагеря будут организованы в Псковской, Магаданской, Ярославской и Тверской областях, Татарстане и Чувашии, в Алтайском и Краснодарском краях, Ханты-Мансийском автономном округе, Севастополе.

"В 2021 году реализация проекта "Артека" "Губернаторский лагерь" будет происходить в 10 субъектах Российской Федерации. Ограничения в период пандемии не сказались отрицательно на проекте, а, наоборот, позволили усовершенствовать подходы в его реализации", - говорится в ответе на запрос агентства.

Отмечается, что "Артек" и его партнеры учтут опыт прошлого года, когда изменился формат работы с детьми из-за пандемии. Сейчас все программы разработаны в дистанционном и очном форматах. "Внедрение онлайн-технологий в процессе образования или досуга позволяет сделать отдых для детей качественным и доступным", - подчеркнули в центре.

Пионерский лагерь "Артек" основан в 1925 году в СССР, в Крыму. Первые "Губернаторские лагеря", где реализуются программы по принципам центра "Артек", открылись в 2019 году в Ярославской и Курской областях, в Югре. Планируется, что к 2024 году такие лагеря будут работать во всех регионах страны при поддержке местных властей, в них будут отдыхать по 60 тыс. детей в год. "Артек" - один из самых результативных госпроектов развития в Крыму. С 2014 года завершился основной этап реконструкции детского центра, создана инфраструктура, "Артек" принимает более 40 тыс. детей в год. К своему 100-летию "Артек", как ожидается, примет двухмиллионного воспитанника.