Организаторы "Экспо-2020" в Дубае впечатлены российским павильоном

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Организаторы всемирной выставки "Экспо-2020", которая будет проходить в Дубае с 1 октября 2021 года по 31 марта 2022 года, впечатлены презентацией российского павильона и считают, что заложенные в его создание идеи отражают дух современной России. Об этом в воскресенье в интервью ТАСС рассказал глава департамента по работе с международными участниками "Экспо-2020" Омар Шехада.

"Мы впечатлены и вдохновлены презентацией российского павильона и с уверенностью можем заявить, что концепция в основе его создания - свежая и передовая", - подчеркнул он.

Презентация российского павильона на "Экспо-2020" состоялась в Дубае 8 апреля. Ее участники рассказали о том, как будет организована работа павильона, представили деловую и культурную программы, которые будут сопровождать участие России в выставке. Строительство павильона должно завершиться в течение двух месяцев.

"Я уверен, что гости выставки с интересом посетят российский павильон, в создание которого его авторы попытались вложить идеи, отражающие дух современной России - креативной, с возможностями для бизнеса, динамично развивающейся, но в то же время с богатым культурным наследием, к которому она очень внимательно относится", - добавил Шехада.

По его словам, в "Экспо-2020" примут участие более 190 стран. "Мы рассчитываем уделить внимание обсуждению таких важных вопросов, как изменение климата, обеспечение равного доступа к образованию, цифровым услугам и здравоохранению", - рассказал он и напомнил, что "Экспо-2020" станет первой в регионе Ближнего Востока и Северной Африки.

Всемирная выставка "Экспо" проходит каждые пять лет. Первая такая выставка прошла в Лондоне в 1851 году. На "Экспо-1958" в Брюсселе советский фильм "Броненосец Потемкин" Сергея Эйзенштейна был назван величайшей лентой всех времен, а архитектурное оформление павильона СССР было удостоено Гран-при организаторов.

Прорыв в отношениях с ОАЭ

Тема участия России в "Экспо-2020" - "Творческий разум: определяя будущее". На выставку будут приглашены российские регионы и крупные компании и стартапы из разных секторов экономики, в том числе финансовые, энергетические и технологические предприятия.

Павильон России относится к категории экстрабольших и занимает площадь более 4,5 тыс. кв. м. Он будет представлять из себя уникальную конструкцию сферической формы высотой более 25 метров.

В интервью ТАСС после презентации российского павильона замглавы Минпромторга РФ Алексей Груздев выразил уверенность, что "Экспо-2020" придаст мощный импульс торгово-экономическим отношениям между Россией и ОАЭ, а также связям двух стран в сфере туризма.

Ранее глава Минпромторга РФ Денис Мантуров не исключил, что Россия после окончания выставки перенесет в российский павильон торгпредство. Груздев в свою очередь добавил, что такой шаг позволил бы после "Экспо-2020" сопровождать те инициативы, "которые родятся на выставке".

Международная выставка "Экспо-2020" из-за пандемии коронавируса была перенесена на 2021 год, когда будет отмечаться 50-летие Объединенных Арабских Эмиратов.