США заявили о намерении лидировать в вопросе обеспечения вакцинации по всему миру

НЬЮ-ЙОРК, 11 апреля. /ТАСС/. Соединенные Штаты намерены быть лидером в вопросе обеспечения вакцинации на мировом уровне. Об этом заявил в воскресенье госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью телекомпании NBC.

"Полагаю, на нас лежит значительная ответственность и мы собираемся быть мировым лидером в том, чтобы помочь обеспечить вакцинацию всего мира", - сказал Блинкен, пояснив, что распространение инфекции где-либо и потенциальное появления новых штаммов коронавируса представляет опасность для всех стран.

"Так что мы уже в первый день взяли на себя роль лидера, мы вновь присоединились к Всемирной организации здравоохранения, мы вносим наибольший вклад в [программу] COVAX, мы работали над очень важными договоренностями с Индией, Японией и Австралией (речь о мерах по расширению производства вакцин от коронавируса в Азии - прим. ТАСС). <...> По мере того, как мы более комфортно себя чувствуем в вопросе нашей способности вакцинировать каждого американца, мы формируем рамки того, как мы будем делать больше в мире, чтобы делиться вакцинами с другими [странами]", - добавил госсекретарь США.

"Наша главная зона ответственности - это [вакцинация] жителей США. <...> Но это также приносит пользу миру, потому что <...> это повлияет на то, продолжит ли вирус воспроизводиться и видоизменяться в других местах в мире. По мере того, как мы подходим к тому моменту, когда мы уверены, что каждый американец может быть вакцинирован, мы будем стремиться к тому, чтобы делать больше в мире", - подытожил Блинкен.