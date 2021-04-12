В Чехии завершилось действие режима чрезвычайной ситуации из-за коронавируса

В Чехии с понедельника возобновляются занятия в начальных школах, а в детские сады возвращаются воспитанники старших групп. В детских дошкольных и учебных учреждениях дважды в неделю будут проводиться тесты на коронавирус. Постепенное возвращение всех учеников в классы ожидается до конца текущего учебного года, если эпидемиологическая ситуация в стране не ухудшится.

Режим ЧС, в условиях которого Чехия жила также прошлогодней весной во время первой волны пандемии, обеспечил властям возможность оперативного принятия в республике жестких мер, включая комендантский час и запрет передвижения жителей между административными районами страны. Эти социальные ограничения перестали действовать с отменой режима ЧС.

ПРАГА, 12 апреля. /ТАСС/. Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за пандемии коронавируса после 188 дней действия завершился в понедельник в Чехии. Власти республики приступили к постепенному смягчению социальных ограничений, которое планируется проводить поэтапно с интервалами в две недели.

С понедельника в Чехии возобновляют работу также рынки сельхозпродукции, прачечные, химчистки, магазины запчастей к автомобилям и бытовой технике, канцтоваров, детской одежды и обуви. В республике остаются открытыми аптеки и магазины, торгующие товарами первой необходимости.

При соблюдении строгих мер санитарно-эпидемиологической безопасности с понедельника библиотеки смогут принять первых читателей, исходя из расчета человек на 15 кв. метров помещения. Для посетителей откроют двери зоопарки и ботанические сады, притом крытые павильоны пока останутся закрытыми. Будет возможен осмотр вольеров и экспозиций под открытым небом. Автошколам разрешено приступить к проведению занятий и экзаменов на получение водительских прав.

Ситуация с коронавирусом

Между тем эпидемиологическая ситуация в Чехии остается одной из наиболее сложных в Европе, поэтому власти отказались от идеи открытия кафе и ресторанов. В республике остается обязательным ношение в общественных местах респираторов с повышенной степенью защиты органов дыхания и продолжает действовать запрет на встречи с числом участников более двух. Исключение сделано для свадебных церемоний и похорон, где разрешено собираться до 15 человек.

В борьбе с коронавирусом Чехия руководствуется так называемым законом о пандемии. Этот утвержденный недавно национальным парламентом документ значительно расширил компетенции министерства здравоохранения, предоставив ему право принимать оперативные решения о введении в республике ограничений в случае эпидемий и возникновения других кризисных ситуаций, грозящих здоровью и жизням жителей страны.

В Чехии, население которой насчитывает 10,702 млн граждан, с начала пандемии коронавирусом заразились 1 580 189 жителей, из них вылечились 1 449 052. От осложнений после вызываемого вирусом заболевания в республике умерли 27 808 человек.