Задержанное на Камчатке судно "Порт Мэй" прибыло в столицу края

"Порт Мэй" прибыл в Петропавловск-Камчатский", - сообщил Суханов.

Ранее Суханов сообщал ТАСС, что во время шторма судно потеряло якорь, второй сильно изношен, в нерабочем состоянии находится динамо-машина. В Петропавловске-Камчатском капитан судна намерен попросить помощи у капитана порта и рассчитывает пополнить запасы.

С 9 апреля судно укрывалось от шторма на рейде северо-восточной части Камчатского залива. Из письма, направленного капитаном судна в адрес капитана порта Петропавловск-Камчатский (имеется в распоряжении ТАСС), следует, что также на судне просрочена часть аварийно-спасательного и противопожарного снабжения, почти закончились запасы продуктов и пресная вода. У второго помощника капитана двое суток зубная боль и повышена температура.

О ситуации

Судно "Порт Мэй" с Камчатки должно было отправиться в порт Находка в Приморье, но капитан отказывается туда идти из-за высоких рисков для судна и экипажа. Всего на борту судна находится 17 членов экипажа. На переход в порт Находка судну необходимо 10-12 дней.

Ранее Суханов, ссылаясь на коллективное обращение моряков, сообщил ТАСС, что долг судовладельца перед экипажем за три месяца составляет 1,85 млн рублей. Дальневосточное следственное управление на транспорте СУ СК РФ начало проверку по сообщениям СМИ о невыплате зарплаты морякам, также проверку соблюдения трудовых прав экипажа проводит Дальневосточная транспортная прокуратура.

"Порт Мэй" построено в 1992 году в Турции. Судно приписано к сахалинскому порту Холмск, судовладелец - компания "Вип Строй Холдинг" из Южно-Сахалинска. Экипаж - 17 человек, все россияне, жители Дальнего Востока. Год назад теплоход был задержан в порту Находка из-за жалоб экипажа на долги по зарплате и плохое обеспечение продуктами.