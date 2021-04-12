Чернышенко поддержал флешмоб в соцсетях "Наука - это космос"

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Вице-премьер РФ, сопредседатель оргкомитета Года науки и технологий Дмитрий Чернышенко поздравил россиян с Днем космонавтики, который отмечается 12 апреля, а также призвал присоединиться к флешмобу "Наука - это космос", суть которого - рассказать людям о научных открытиях.

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"Друзья, убежден, у каждого из нас свое восприятие слова "космос": вселенная, планеты, звезды или яркий, многообразный мир вокруг. За всеми космическими открытиями лежит фундаментальная и прикладная наука, которая помогает нам понять неизведанное. За каждым из таких открытий стоят люди, ученые. Без них невозможно было бы ни одно научное достижение", - цитирует Чернышенко пресс-служба вице-премьера.

Вице-премьер поддержал флешмоб "Наука - это космос", который стартовал в соцсетях к 60-летию со дня первого полета человека в космос. Суть акции состоит в том, чтобы рассказать людям о научных открытиях, которые плотно вошли в обиход нашей повседневной жизни.

"У истоков познания вселенной наши великие космонавты: Юрий Гагарин, Герман Титов, Валентина Терешкова, Алексей Леонов и другие. Именно они стали первооткрывателями тех знаний о космосе, которыми мы с вами владеем в современной жизни. На смену уже пришло молодое поколение современных ученых, космонавтов. Они продолжают их дело и открывают мир новых технологий, ведь "Наука - это космос",- сказал Чернышенко.

Также вице-премьер поздравил россиян с Днем космонавтики, напомнив, что в год, объявленный президентом России Годом науки и технологий, есть отличный повод говорить, изучать и исследовать космос как минимум весь месяц апрель, который по тематическому календарю плана Года науки посвящен именно освоению космоса.

"Но наука - это больше, чем космос. Мы же с вами - не только потребители инновационной продукции, но и источник запроса на новые решения. 2020 год нам это доказал. Во время пандемии необходимо было решать вопрос безопасности населения. И мы снова обратились к нашим ученым. В сжатые сроки были разработаны три вакцины, которые являются одними из лучших в мире. И таких успешных примеров научных открытий, поверьте, в нашей стране не мало", - добавил Чернышенко.

"Наука- это космос"

К флешмобу "Наука - это космос" может присоединиться любой желающий. Для этого необходимо в социальных сетях "ВКонтакте", Instagram, TikTok разместить пост с изображением или видео любого простого предмета или явления, объяснить, как оно связано с наукой, поставить хештеги #НаукаЭтоКосмос #ГодНауки #РоссийскийКосмос, а также предложить своим друзьям принять участие в акции и передать эстафету.

Флешмоб уже поддержал космонавт Сергей Рязанский. Он рассказал о самой популярной одежде космонавта - о скафандре.

К акции также присоединились школьники, студенты и ученые из разных регионов страны. Организатором акции выступают АНО "Национальные приоритеты" и Минобрнауки России при поддержке Роскосмоса.