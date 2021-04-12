Песков переадресовал в оперштаб вопрос о возможных ограничениях на полеты в Турцию

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Кремль не комментирует возможность ограничений на полеты в Турцию, так как подобные решения принимаются в правительственном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом. Об этом в понедельник заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Здесь я ничего не могу сказать, могу только переадресовать [вопрос] в правительство, потому что с учетом развития эпидемиологической ситуации именно там принимаются решения, в нашем [оперативном] штабе", - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, ожидается ли введение ограничений на поездки в Турцию.