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Пандемия COVID-19

Песков переадресовал в оперштаб вопрос о возможных ограничениях на полеты в Турцию

Пресс-секретарь президента отметил, что подобные решения принимаются в правительственном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Михаил Метцель/ТАСС
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Кремль не комментирует возможность ограничений на полеты в Турцию, так как подобные решения принимаются в правительственном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом. Об этом в понедельник заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Здесь я ничего не могу сказать, могу только переадресовать [вопрос] в правительство, потому что с учетом развития эпидемиологической ситуации именно там принимаются решения, в нашем [оперативном] штабе", - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, ожидается ли введение ограничений на поездки в Турцию.

Теги
ТурцияРоссияПандемия COVID-19
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