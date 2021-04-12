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Пандемия COVID-19

Кремль прокомментировал статью NYT об избыточной смертности в России в пандемию

Пресс-секретарь президента подчеркнул, что выбранные изданием критерии для сравнения неясны
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Описание
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать публикацию газеты The New York Times о смертности в разных странах в период пандемии, так как неясны выбранные изданием критерии для сравнения.

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"Я не знаю, как они руководствуются Росстатом, но Росстат не дает у нас данные по Соединенным Штатам Америки и по другим странам", - сказал представитель Кремля в понедельник журналистам на просьбу прокомментировать утверждение газеты The New York Times, которая, ссылаясь на данные Росстата, утверждает о высокой избыточной смертности в России по сравнению с рядом других стран.

"Поэтому я, честно говоря, не берусь что-то комментировать, не зная просто, на основе каких критериев это издание пришло к таким заключениям", - подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.

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РоссияПесков, Дмитрий СергеевичПандемия COVID-19
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