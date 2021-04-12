В Думе заявили, что вводить штрафы за использование шин не по сезону неправильно

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников считает, что вводить штрафы за использование шин не по сезону неправильно, комитет на данный момент такие инициативы не рассматривает.

"Периодически эта тема возникает. Мне кажется, что штрафовать только за то, что человек не заменил резину, неправильно", - сказал Крашенинников в понедельник ТАСС на просьбу прокомментировать сообщения СМИ о возможности введения таких мер.

По мнению главы комитета, "если вдруг при совершении ДТП будет найдена причинно-следственная связь именно с этой резиной и с тем, что человек ее вовремя не заменил, это другой вопрос". Кроме того, продолжил депутат, встает проблема контроля за сменой водителями шин на автомобилях.

"На мой взгляд, это подмена понятий. Мы таким образом уводим общество в другую дискуссию, хотя надо обсуждать качество дорог, качество развязок", - сказал Крашенинников, добавив, что комитет не рассматривает законопроекты о введении таких штрафов.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в России с 1 июня якобы может быть введен штраф за использование шин не по сезону. В январе этого года был опубликован проект постановления правительства, согласно которому МВД с 1 июня планировало ввести новый перечень нарушений, при которых запрещается использовать транспортное средство. В частности, в него предлагалось включить запрет на использование летней резины зимой и зимней - летом. Таким образом, подобное нарушение попадало бы под действие статьи Кодекса РФ об административных правонарушениях об управлении транспортным средством при наличии неисправностей и каралось бы штрафом в размере 500 рублей. Но данное постановление подписано не было.