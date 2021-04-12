СМИ: индийский экспертный комитет по лекарствам одобрил вакцину "Спутник V"

НЬЮ-ДЕЛИ, 12 апреля. /ТАСС/. Экспертный комитет Центральной организации по контролю за лекарственными стандартами Индии (Central Drug Standards Control Organisation) в понедельник одобрил заявку на экстренное использование в стране российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Об этом сообщает телеканал NDTV .

По его информации, теперь вакцину должен одобрить Генеральный контролер лекарственных средств Индии (Drugs Controller General of India). После чего этот препарат станет третьей вакциной, которая будет использоваться в Индии.

Пока прививки в Индии делаются двумя вакцинами: это препарат Covishield, разработанный британско-шведской компанией AstraZeneca и Оксфордским университетом, а также вакцина Covaxin от индийской компании Bharat Biotech. Обе вакцины выпускаются на территории Индии.

Индийская фармакологическая компания Dr. Reddy's Laboratories еще в феврале подала заявку на получение разрешения на ограниченное использование "Спутника V" в Индии. Компания готова распространять российский препарат.

Российский фонд прямых инвестиций также договорился о производстве вакцины с несколькими индийскими фармкомпаниями. Вакцина ранее прошла промежуточные испытания в Индии, в которых участвовали 1,6 тыс. добровольцев.

Россия первой в мире 11 августа 2020 года зарегистрировала вакцину против коронавируса, она получила название "Спутник V". Препарат разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи. Она уже зарегистрирована во многих странах мира.