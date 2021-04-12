СМИ: индийский экспертный комитет по лекарствам одобрил вакцину "Спутник V"

НЬЮ-ДЕЛИ, 12 апреля. /ТАСС/. Экспертный комитет Центральной организации по контролю за лекарственными стандартами Индии (Central Drug Standards Control Organisation) в понедельник одобрил заявку на экстренное использование в стране российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Об этом сообщает телеканал NDTV.
По его информации, теперь вакцину должен одобрить Генеральный контролер лекарственных средств Индии (Drugs Controller General of India). После чего этот препарат станет третьей вакциной, которая будет использоваться в Индии.
Пока прививки в Индии делаются двумя вакцинами: это препарат Covishield, разработанный британско-шведской компанией AstraZeneca и Оксфордским университетом, а также вакцина Covaxin от индийской компании Bharat Biotech. Обе вакцины выпускаются на территории Индии.
Индийская фармакологическая компания Dr. Reddy's Laboratories еще в феврале подала заявку на получение разрешения на ограниченное использование "Спутника V" в Индии. Компания готова распространять российский препарат.
Российский фонд прямых инвестиций также договорился о производстве вакцины с несколькими индийскими фармкомпаниями. Вакцина ранее прошла промежуточные испытания в Индии, в которых участвовали 1,6 тыс. добровольцев.
Россия первой в мире 11 августа 2020 года зарегистрировала вакцину против коронавируса, она получила название "Спутник V". Препарат разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи. Она уже зарегистрирована во многих странах мира.