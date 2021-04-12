{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19
Обновлено 

СМИ: индийский экспертный комитет по лекарствам одобрил вакцину "Спутник V"

Теперь препарат должен одобрить Генеральный контролер лекарственных средств страны
© Кирилл Кухмарь/ТАСС

НЬЮ-ДЕЛИ, 12 апреля. /ТАСС/. Экспертный комитет Центральной организации по контролю за лекарственными стандартами Индии (Central Drug Standards Control Organisation) в понедельник одобрил заявку на экстренное использование в стране российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Об этом сообщает телеканал NDTV.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

По его информации, теперь вакцину должен одобрить Генеральный контролер лекарственных средств Индии (Drugs Controller General of India). После чего этот препарат станет третьей вакциной, которая будет использоваться в Индии.

Пока прививки в Индии делаются двумя вакцинами: это препарат Covishield, разработанный британско-шведской компанией AstraZeneca и Оксфордским университетом, а также вакцина Covaxin от индийской компании Bharat Biotech. Обе вакцины выпускаются на территории Индии.

Индийская фармакологическая компания Dr. Reddy's Laboratories еще в феврале подала заявку на получение разрешения на ограниченное использование "Спутника V" в Индии. Компания готова распространять российский препарат.

Российский фонд прямых инвестиций также договорился о производстве вакцины с несколькими индийскими фармкомпаниями. Вакцина ранее прошла промежуточные испытания в Индии, в которых участвовали 1,6 тыс. добровольцев.

Россия первой в мире 11 августа 2020 года зарегистрировала вакцину против коронавируса, она получила название "Спутник V". Препарат разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи. Она уже зарегистрирована во многих странах мира.

Теги
ИндияПандемия COVID-19
Испанская полиция задержала 20 человек по подозрению в нелегальной перевозке мигрантов
Жертвами злоумышленников стали несовершеннолетние марокканцы, которых похищали в Сеуте и отправляли в континентальную Испанию за €2,5 тыс. с человека
Читать полностью