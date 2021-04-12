Почта Сербии и "Роскосмос" выпустили марку в честь 60-летия первого полета в космос

БЕЛГРАД, 12 апреля. /Корр. ТАСС Павел Бушуев/. Почта Сербии в сотрудничестве с корпорацией "Роскосмос" выпустили почтовую марку в честь 60-летия полета в космос Юрия Гагарина. Церемония гашения марки прошла в понедельник в Музее сербской почты в Белграде в присутствии главы сербского почтамта Зорана Джорджевича, посла России в Белграде Александра Боцан-Харченко и директора Русского дома Евгения Баранова, сообщил корреспондент ТАСС с места событий.

Гашение люксового юбилейного издания марки "60 лет полета человека в космос" с изображениями первых космонавтов - Юрия Гагарина, Германа Титова, а также первой женщины-космонавта Валентины Терешковой состоялось в рамках выставки "Сербская и российская филателия о космосе", на которой были представлены 360 марок на космическую тему, никогда ранее не выставлявшихся в Сербии. В экспозицию вошли первые советские марки, посвященные освоению космоса, первая в истории марка с изображением Юрия Гагарина, серебряные и золотые почтовые марки на космическую тематику, самая большая в мире почтовая марка с изображением космонавтов СССР, и многие другие. Отдельными экспонатами выставки стали наборы марок "60 лет полета человека в космос" под номерами один и два, которые руководство почты Сербии намерено направить в подарок президенту России Владимиру Путину и президенту Сербии Александару Вучичу.

Глава Почты Сербии Зоран Джорджевич напомнил об исторической роли Юрия Гагарина в истории человечества и поблагодарил Дмитрия Рогозина за поддержку осуществления проекта. В свою очередь посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко поблагодарил сербскую сторону за память и уважение к подвигу первого космонавта Земли. "Только представьте, что полет человека в космос произошел всего через 15 лет после завершения Великой Отечественной войны, это было действительно невероятно тогда и невероятно сегодня", - подчеркнул российский дипломат.

Почтовая марка "60 лет полета человека в космос" содержит портреты космонавтов Гагарина, Титова и Терешковой, изображения космического корабля, а также карты мира с маршрутом пролета первого космонавта. Зубцовка марки линейная, в блоке, номинал - 85 динара. Тираж марки - 10 тыс. экземпляров.

Организаторами мероприятия выступила Почта Сербии, посольство России в Белграде, Российский центр науки и культуры (РЦНК) "Русский дом" в Белграде, а также общество "Адлигат".