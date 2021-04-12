Комплекс для лечения органов дыхания подготовят в Туле к производству в течение трех лет

ТУЛА, 12 апреля. /ТАСС/. Ученые Тульского государственного университета (ТулГУ) в течение двух-трех лет подготовят к производству созданный ими интеллектуальный комплекс для лечения астмы, хронических бронхитов, для тренировки и восстановления дыхания после инфаркта и инсульта. Об этом ТАСС рассказал один из разработчиков аппарата, аспирант кафедры "Газовая динамика" Института высокоточных систем им. В. П. Грязева при ТулГУ Сергей Зыкин.

"Интеллектуальный комплекс представляет собой тренажер, состоящий из нескольких блоков, которые с помощью датчиков давления воздуха анализируют состояния пациента, определяют нагрузку на дыхательную систему. <...> Завершить научно-исследовательскую работу над комплексом планируется в 2022 году. Для производственного внедрения результатов проекта требуется два-три года", - сказал Зыкин.

Он добавил, что в тренажере воздух подается через дыхательная трубку, комплекс непрерывно сравнивает данные, создавая нужную нагрузку с помощью особой заслонки, ее изобретение уже запатентовано.

Как сообщили ТАСС в комитете Тульской области по науке и инноватике, разработка комплекса в полной мере соответствует задачам нацпроекта "Наука". "Данная разработка может быть широко востребована среди лиц с заболеваниями дыхательной системы (бронхиальная астма, хронический бронхит, восстановление пациентов с нарушенной двигательной активностью) в пульмонологических и физиотерапевтических отделениях больниц, у спортсменов. <...> Проект соответствует задачам нацпроекта "Наука", так как направлен на трансфер научных технологий в производство", - отметили в комитете.

Проект интеллектуального комплекса планируется включить в проекты научно-образовательного центра "ТулаТЕХ", поскольку он ориентирован на проведение научных исследований и получение новых технических решений в области медицинского приборостроения, выпуск высокотехнологичной продукции. "Тематика работы может быть включена в реализацию технологических проектов центра на базе ТулГУ", - добавил собеседник агентства.