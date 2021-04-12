Гамачек заявил, что Чехия должна быть готова сразу купить "Спутник V" после одобрения ЕМА

ПРАГА, 12 апреля. /ТАСС/. Первый вице-премьер и глава МВД Чехии Ян Гамачек считает, что Чехия должна быть одной из первых стран Евросоюза, которые купят российскую вакцину против коронавируса "Спутник V" после того, как она получит регистрацию Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА). Соответствующее заявление политик сделал в понедельник журналистам.

"Мы должны быть готовы немедленно приобрести "Спутник V" для вакцинации жителей республики сразу же после того, как препарат получит сертификацию ЕМА", - подчеркнул Гамачек.

Чехия, по словам вице-премьера, должна предварительно договориться с Российским фондом прямых инвестиций о покупке необходимого количества российской вакцины. Это нужно сделать по примеру Германии. В случае необходимости, для положительного результата переговорного процесса, политик готов вылететь в Москву.

Одновременно Гамачек исключил возможность использования "Спутника V" в стране без одобрения ЕМА. "Никто не будет проводить вакцинацию несертифицированной вакциной", - сказал он, призвав "прекратить [в Чехии] идеологическую дискуссию о [продемонстрировавшем высокую эффективность] российском препарате".