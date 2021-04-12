Гендиректор Clubhouse опроверг утечку данных пользователей

ТАСС, 12 апреля. Генеральный директор социальной сети Clubhouse Пол Дэвидсон заявил, что сообщение об утечке личных данных пользователей недостоверно. Об этом в воскресенье сообщил интернет-портал The Verge.

"Нет, это заблуждение и ложь, этот материал (публикация интернет-портала Cybernews - прим. ТАСС) был [написан] для "кликов", нас не взламывали. Упомянутые данные - это вся общедоступная информация профиля из нашего приложения", - сказал он журналистам.

Ранее интернет-портал Cybernews сообщил, что неизвестные хакеры выложили в открытый доступ данные, касающиеся 1,3 млн пользователей социальной сети.

Clubhouse представляет собой новый тип соцсети, основанной на голосовой связи. В Clubhouse нет привычных текстовых постов, а есть специальные "комнаты", где выступают спикеры. Пользователи могут присоединиться к новой соцсети только по приглашению.