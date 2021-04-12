ЦИК просит Роскомнадзор заблокировать фейковый аккаунт Памфиловой

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Центризбирком направил обращение в Роскомнадзор с просьбой заблокировать в социальных сетях фейковый аккаунт председателя ЦИК Эллы Памфиловой. Об этом сообщается в Telegram-канале ЦИК в понедельник.

"Сегодня ЦИК России направил очередное письмо в Роскомнадзор с просьбой заблокировать фейковый аккаунт Эллы Памфиловой. Еще раз обращаем внимание, что у председателя ЦИК России нет персональных страниц в соцсетях", - говорится в сообщении.

В комиссии просят следить за новостями ЦИК в официальных аккаунтах Центральной избирательной комиссии.