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ЦИК просит Роскомнадзор заблокировать фейковый аккаунт Памфиловой

В комиссии просят следить за новостями Центризбиркома в официальных аккаунтах

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Центризбирком направил обращение в Роскомнадзор с просьбой заблокировать в социальных сетях фейковый аккаунт председателя ЦИК Эллы Памфиловой. Об этом сообщается в Telegram-канале ЦИК в понедельник.

"Сегодня ЦИК России направил очередное письмо в Роскомнадзор с просьбой заблокировать фейковый аккаунт Эллы Памфиловой. Еще раз обращаем внимание, что у председателя ЦИК России нет персональных страниц в соцсетях", - говорится в сообщении.

В комиссии просят следить за новостями ЦИК в официальных аккаунтах Центральной избирательной комиссии.

Теги
РоссияПамфилова, Элла Александровна
Пандемия COVID-19
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