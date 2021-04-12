Власти Рязани разыскивают мужчину, который спас неуправляемый автобус от падения в реку

ТАСС, 12 апреля. Власти Рязани разыскивают пассажира, предотвратившего падение неуправляемого автобуса в реку, из-за того, что водителю стало плохо. Об этом сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе администрации города.

Как сообщалось, сегодня на мосту через реку Трубеж в Рязани произошло массовое ДТП. Водитель пассажирского автобуса почувствовал себя плохо и совершил столкновение с легковым автомобилем Volkswagen Polo, после чего автомобили по инерции столкнулись еще с десятью транспортными средствами. В этот момент один из пассажиров взял ситуацию под контроль и смог выровнять траекторию движения автобуса и сбросить скорость. Это позволило избежать еще большей трагедии.

"Имя рязанца пока неизвестно, фамилия, по данным, опубликованным в социальных сетях, - Фетисов. Администрация города просит его откликнуться и позвонить по телефону 200-900", - говорится в сообщении.

В результате ДТП девять человек, в том числе годовалый ребенок, получили травмы, пятерых пострадавших госпитализировали. По данному факту СК начал проверку.