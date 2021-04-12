Нижегородский планетарий модернизируют при участии Intel и Роскосмоса

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 апреля. /ТАСС/. Работы по модернизации Нижегородского планетария, который в 1948 году стал вторым в Советском Союзе после московского, проведут при поддержке компании Intel и госкорпорации "Роскосмос". Об этом журналистам в понедельник сообщил глава региона Глеб Никитин.

"Наш планетарий должен, как и раньше, быть одним из авангардных и самых лучших планетариев, центров просвещения в области космоса в стране. Я напомню, в 1948 году это был второй планетарий в Советском Союзе после московского. В течение большого периода времени ничего не обновлялось, понято, что сейчас при всем замечательном отношении персонала и любви к своему делу, к науке, к истории, состояние и звездного зала, и зала "Астрономия" оставляет желать лучшего. Мы провели переговоры с корпорацией "Роскосмос" и с корпорацией Intel", - сказал Никитин.

По данным, представленным на презентации, Intel вложит более 15,6 млн рублей, на которые проведут капитальный ремонт большого звездного зала планетария. Здесь установят новый купольный экран, специальные кресла, создадут художественное освещение, а также применят современную лазерную проекционную систему.

Как сообщил журналистам генеральный директор по исследованиям и разработкам Intel в России Иван Кузьмин, корпорация ведет эти работы в рамках академической программы. "Мы очень много взаимодействуем с университетами, со школами и не могли остаться в стороне от такого прекрасного места, где мы могли бы работать, чтобы школьники, погрузившись в эту атмосферу, полюбили космос и заинтересовались ИТ-направлением и другими специальностями", - сказал Кузьмин.

Также планируется, что около 20 млн рублей в проект может вложить Роскосмос. На эти средства рассчитывают разработать в том числе проектно-сметную документацию внутреннего ремонта здания, благоустройства кровли, ремонта фасадов, а также провести ремонт зала "Астрономия".

Никитин сообщил, что в дальнейшем планируют благоустроить и территорию, прилегающую к планетарию. "Впоследствии мы сделаем более масштабную программу по благоустройству территории, предложим жителям района включить эту территорию в программу по формированию комфортной городской среды. К концу июля - началу августа мы закончим главные темы преобразования залов, приведем в порядок холл, приведем в порядок планетарий в целом и основной зал", - добавил губернатор.

Планетарий в Нижнем Новгороде

История Нижегородского (Горьковского) планетария началась через три года после Великой Победы. Как и многие планетарии советской эпохи, он располагался в бывшем культовом сооружении - Алексеевской церкви. В 2005 году планетарий переехал в здание, располагающееся на набережной Оки. Сейчас учреждение представляет собой комплекс, в который входят большой звездный зал, малые залы "Астрономия", "Космонавтика" и "Планета", а также обсерватория.

В 2016 году Нижегородскому планетарию было присвоено имя прославленного летчика-космонавта, дважды Героя Советского Союза Георгия Гречко. Полнокупольные программы производства Нижегородского планетария неоднократно становились участниками международных конкурсов. Нижегородский планетарий - трижды лауреат Международного фестиваля научно-популярных полнокупольных программ для планетариев "Отражение Вселенной".