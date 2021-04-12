Представители 20 регионов примут участие в отборочном туре WorldSkills Russia в Ингушетии

МАГАС, 12 апреля. /ТАСС/. Отборочный тур национального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) стартовал в Ингушетии, в течение 12 дней в нем примут участие представители 20 регионов, говорится в сообщении пресс-службы правительства республики.

"Ингушетия приняла сегодня всероссийские отборочные соревнования "Молодые профессионалы" по компетенции "Правоохранительная деятельность (полицейский)". В состязаниях, которые продлятся с 12 по 23 апреля текущего года, за право участия в финале IX Национального чемпионата в регион в три потока приедут 23 команды из 20 регионов России. Это участники, успешно прошедшие региональный этап мероприятий", - говорится в сообщении.

Как сообщается, Ингушетию представят три команды, одну из которых составляют юниоры. В Пожарно-спасательном колледже в Сунже, где пройдут соревнования, создали все условия для отборочных испытаний - оборудовано и подготовлено более 30 различных площадок.

"Цикл конкурсных соревнований завершится 23 апреля торжественной церемонией награждения победителей чемпионата. Именно они будут бороться за звание лучших специалистов России в финале чемпионата "Молодые профессионалы" в Уфе 21-25 июля 2021 года", - добавили в пресс-службе.

Национальный финал WorldSkills Russia - самые масштабные в России соревнования профессионального мастерства по стандартам WorldSkills среди студентов профессиональных образовательных учреждений в возрасте от 16 до 25 лет и представителей направления WorldSkills Juniors до 16 лет.

Первенство проходит в рамках федерального проекта "Молодые профессионалы (повышение конкурентоспособности профессионального образования)", входящего в национальный проект "Образование". В 2021 году организаторами мероприятия выступают Министерство просвещения РФ, правительство Республики Башкортостан, АНО "Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)" и АНО "Агентство стратегических инициатив" (АСИ).