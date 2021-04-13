Источник: помощников судей в Москве переодевают в новую форму с погонами

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Сотрудников аппарата московских судов переодевают в новую форменную одежду с погонами, на которых отображен классный чин судебного работника государственной гражданской службы. Как уточнил ТАСС источник в судебной системе, данные нововведения в столичных судах появились после того, как в должность председателя Мосгорсуда вступил Михаил Птицын.

"Не так давно в московских районных судах все помощники судей стали появляться на рабочем месте и перед СМИ в новой форме. Из-за постепенного финансирования не все судебные работники надели мундиры, однако перевести весь судебный аппарат на новую форму одежды планируется в ближайшее время", - рассказал собеседник агентства.

Он уточнил, что отдельный приказ о нововведениях в столичных судах председателем Мосгорсуда Михаилом Птицыным пока не издан, но новую форму "уже надели сотрудники с высшим образованием, а у тех, у кого есть классный чин, на погонах отображается, согласно таблице соответствий, специальное звание, схожее с воинским, но не имеющее к силовым структурам никакого отношения".