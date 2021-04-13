В Гаване открылась фотовыставка, посвященная Гагарину

ГАВАНА, 13 апреля. /ТАСС/. Кубинцы и российские соотечественники, проживающие в Гаване, собрались в понедельник в историческом центре Гаваны, чтобы отпраздновать 60-летнюю годовщину первого полета человека в космос. В честь юбилея Россотрудничество организовало масштабную фотовыставку, посвященную Юрию Гагарину, в местном планетарии и на территории Старой площади.

Жители и гости города могли увидеть на зданиях большие растяжки с фотографиями полета советского космонавта, а также его визита на Кубу, ставшей одной из первых стран, которые Гагарин посетил после возвращения из космоса. Он также был президентом Общества советско-кубинской дружбы, имя Гагарина носят учебные заведения, а также различные предприятия и организации, в частности завод по ремонту авиационной техники.

Внутри планетария посетителей ожидает экспозиция более чем из 20 исторических фотографий, на которых запечатлены моменты подготовки Гагарина к полетам, его подъема на борт космического корабля "Восток-1", а также после успешного завершения миссии. Выставка была организована при содействии кубинского Института дружбы народов и Исторического бюро города, а одним из наиболее ожидаемых гостей на открытии стал первый кубинский космонавт Арнальдо Тамайо Мендес, который является председателем парламентской группы дружбы Кубы и России.

После праздничного концерта на открытии экспозиции организаторы показали поздравление с Днем космонавтики, записанное накануне российскими членами экипажа МКС. Также награды получили призеры детского творческого конкурса, посвященного полету Гагарина в космос. По данным организаторов, в нем приняло участие более 100 работ.

В День космонавтики в Гаване шел сильный дождь - именно такой погодой Куба встретила Юрия Гагарина в 1961 году. У гаванцев и гостей города есть еще достаточно времени, чтобы посетить выставку. "Фотографии на зданиях Старой площади Гаваны будут демонстрироваться еще два месяца, а в июне мы уже запланировали здесь ряд мероприятий ко Дню России. Также есть договоренность после завершения выставки в Гаване показать ее в регионах Кубы", - заявил ТАСС представитель Россотрудничества на Кубе Марат Каримов.

12 апреля в мире отмечают Международный день полета человека в космос. В 2021 году исполняется 60 лет с момента, как ракета-носитель "Восток" вывела на орбиту корабль "Восток-1", на борту которого находился советский космонавт Гагарин. "Восток-1" совершил один виток вокруг Земли, в тот же день Гагарин вернулся на Землю. Он катапультировался из спускаемого аппарата корабля и приземлился с помощью парашюта в Саратовской области.