В школах Москвы больше не будут требовать справки об отсутствии по болезни

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Данные о болезни ученика будут автоматически передаваться в электронный журнал, поэтому в школах Москвы больше не понадобятся справки об отсутствии по болезни. Об этом сообщается во вторник на официальном сайте мэра и правительства столицы.

"Приносить бумажную справку после болезни в школу больше не нужно. Теперь учителя смогут видеть в электронном журнале "МЭШ" информацию о периоде освобождения ребенка от занятий, в том числе об освобождении от физкультуры. Москва интегрировала единую цифровую платформу здравоохранения с "Московской электронной школой". Благодаря этому ученикам, их родителям, сотрудникам образовательных и медицинских учреждений будет удобнее обмениваться информацией в формате онлайн, без дополнительных бумажных справок", - говорится в сообщении.

Отмечается, что это освободит москвичей от примерно 2,5 млн справок в год. Ранее родители должны были информировать классных руководителей или администрацию школы об отсутствии ребенка на занятиях лично или через электронный дневник. Теперь эта информация будет передаваться автоматически.

В сфере общего образования реализуется проект "Московская электронная школа" ("МЭШ"). Он охватывает все школы столицы. Его задача - сформировать в городе современную высокотехнологичную образовательную среду. Это проект для всех участников системы образования - от учителей до учеников и их родителей, доступный для любого пользователя из любой точки мира с любого устройства и в любое время.

"Сегодня более 2,7 млн пользователей зарегистрировано в сервисах "МЭШ", включая более 57,5 тыс. сотрудников образовательных учреждений, свыше 1,1 млн учеников школ и колледжей и более 1,6 млн родителей детей, посещающих дошкольные учреждения, школы, колледжи. Основные сервисы, реализованные в рамках проекта "МЭШ", включают в себя электронный журнал, электронный дневник, библиотеку "МЭШ" и сервис "Москвенок", с помощью которого осуществляется управление проходом в образовательное учреждение, а также производится оплата питания", - напоминается в материале.

Единая медицинская платформа здравоохранения Москвы обеспечивает персонифицированное ведение каждого пациента на всех этапах лечения. Все данные о пациенте аккумулируются в единой цифровой среде и доступны в режиме онлайн всем участникам процесса.