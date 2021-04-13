ФСИН пояснила, что заблокированная во "ВКонтакте" страница не имеет отношения к службе

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Федеральная служба исполнения наказаний никогда не регистрировала страницу в социальной сети "ВКонтакте". Об этом журналистам сообщили во вторник в пресс-бюро ФСИН.

"Ведомство в данной социальной сети свою официальную страницу никогда не регистрировало, и данная группа не имеет отношения к ФСИН России. Сведениями о том, кому принадлежит указанная страница, ФСИН России не располагает", - сообщили в пресс-бюро.

Там отметили, что ранее ФСИН России неоднократно направляла в администрацию социальной сети письма с просьбой удалить эту страницу.

Ранее Telegram-канал Mash сообщал о блокировке страницы ФСИН во "ВКонтакте" после объявления на ней о сборе пожертвований для администраторов сообщества. Администрация "ВКонтакте" подтвердила блокировку страницы из-за опасений, что доступ к руководству сообществом имеют люди, которые уже не являются представителями ФСИН.