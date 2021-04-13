Росмолодежь инициировала в 2020 году блокировку 7 тыс. ресурсов с угрозами для детей

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Более 7 тыс. интернет-ресурсов, несущих угрозы жизни и здоровью детей, было заблокировано в 2020 году по инициативе Росмолодежи, сообщил во вторник руководитель федерального агентства Александр Бугаев.

Я столкнулся с буллингом в интернете. Что делать?

Я столкнулся с буллингом в интернете. Что делать? Разбор с реальными историями

"У нас есть право инициировать досудебную блокировку интернет-ресурсов, которые распространяют информацию, несущую угрозу жизни и здоровью наших детей и школьников. По поручению президента РФ создан центр сетевого мониторинга интернет-среды, он активно работает во взаимодействии с правоохранительными органами и коллегами из общественного сектора", - пояснил Бугаев на заседании комитета Совета Федерации по социальной политике.

"Более 7 тыс. таких ресурсов в 2020 году по нашей инициативе было заблокировано. Мы очень аккуратно подходим к этому вопросу, речь идет прежде всего об угрозе жизни и здоровью детей: скулшутинг, буллинг, травля в школе, призывы к массовым убийствам", - добавил глава Росмолодежи.

По его словам, данную работу удалось запустить на "совершенно новых подходах": с использованием нейросетей, анализа больших данных. Как уточнил Бугаев, анализ агентства показывает, что в прошлом году впервые объем информации, которую россияне потребляют из интернета, превысил данные, получаемые из "классических информационных источников".

Как говорится в выводах к исследованию "Актуальные информационные угрозы для детей", подготовленном профсоюзом негосударственной сферы безопасности России в рамках проекта "Интернет без опасности", в РФ фиксируется рост востребованности заказного массового буллинга в интернете в отношении детей. При этом исследование показывает, что кибербуллинг является самой недооцененной информационной угрозой со стороны взрослых.