В Адыгее уволили чиновника, который подрался с пришедшим к нему на прием местным жителем

МАЙКОП, 13 апреля. /ТАСС/. Заместителя главы Яблоновского городского поселения Руслана Ачмиза уволили после драки с пришедшим к нему на прием местным жителем. Об этом сообщил ТАСС во вторник в администрации муниципального образования.

Видео произошедшего конфликта появилось в социальных сетях на прошлой неделе. По словам мужчины, который вел съемку, он пришел в администрацию в приемное время, однако чиновники попросили его закрыть дверь и не мешать совещанию. Через некоторое время Ачмиз оскорбил посетителя и вытолкал его из кабинета. На ситуацию обратило внимание руководство республики - глава Адыгеи Мурат Кумпилов рекомендовал уволить чиновника.

"После изучения всех обстоятельств инцидента, произошедшего между работником администрации поселка и одним из его жителей, мною было принято решение об освобождении данного сотрудника от занимаемой должности. Возникновение подобных ситуаций между представителями муниципалитета и жителями считаю недопустимым и выходящим за рамки служебной этики, именно поэтому хочу еще раз извиниться перед всеми жителями Яблоновского городского поселения", - написал глава поселка Заурдин Атажахов в Instagram.

В беседе с корреспондентом ТАСС в администрации населенного пункта сообщили, что участником конфликта с чиновником стал местный блогер. "Поведение у него провокационное, на протяжении уже двух лет продолжаются эти моменты со съемкой", - сказал сотрудник администрации.

Проверку в связи с инцидентом начала прокуратура Тахтамукайского района.