Путин приветствовал участников XXII Апрельской международной научной конференции

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям XXII Апрельской международной научной конференции по проблемам развития экономики и общества, отметив важность обсуждаемых на ней вопросов. Телеграмма опубликована во вторник на сайте Кремля.

"Ваш традиционный форум, объединяющий известных ученых, экспертов, представителей органов власти и деловых кругов, является значимым событием в научной, общественной жизни России, других государств. Он неизменно проходит в творческом, конструктивном ключе, позволяет участникам на высоком профессиональном уровне обсудить актуальные проблемы современности", - говорится в телеграмме.

По мнению президента, на конференции важное место отводится поиску новых подходов к решению приоритетных задач, стоящих сегодня перед нашей страной. "В центре вашего внимания - развитие государственных и общественных институтов, состояние и перспективы отечественной и мировой экономики, социальной сферы", - добавил он.

Президент выразил уверенность, что "конференция будет содействовать обмену опытом и знаниями, укреплению международного гуманитарного сотрудничества", а предложения и рекомендации, озвученные в ходе обсуждений, послужат импульсом для глубокого анализа ситуации в области экономики, социальных и общественных отношений.