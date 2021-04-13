Дума дала право на соцгарантии членам семей погибших военных, не имевших статуса ветерана

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в третьем чтении правительственный законопроект, дающий право на получение социальных гарантий членам семей погибших в ходе боевых действий военнослужащих, не получивших при жизни удостоверение ветерана боевых действий.

Инициативой предлагается отнести к ветеранам боевых действий лиц, погибших (умерших) и не получивших при жизни удостоверение ветерана, а также предоставить членам их семей право на получение соответствующих социальных льгот.

Удостоверение члена семьи погибшего (умершего) ветерана боевых действий, выдаваемое указанным лицам, является документом, подтверждающим их право на меры социальной поддержки. Одним из документов, предъявляемым для его оформления, является удостоверение ветерана боевых действий, выданное погибшему (умершему) военнослужащему при жизни.

"Вместе с тем в настоящее время порядок выдачи удостоверений членам семей погибших военнослужащих не определен, в связи с чем они для оформления соответствующего удостоверения вынуждены обращаться в судебные органы с целью защиты своих прав", - отмечается в пояснительной записке.