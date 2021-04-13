Клишас призвал не спешить с принятием закона об уголовном проступке

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Законопроект Верховного суда об уголовном проступке, к которому предлагается отнести 112 составов преступлений, требует детальной проработки. Об этом заявил во вторник глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

"Как минимум эта тема требует очень детального обсуждения. Не знаю, как коллеги в Госдуме поступят с этим законопроектом, но я бы не спешил с этим. Это требует очень детальной проработки", - сказал Клишас на заседании комитета в ходе предварительного обсуждения доклада уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой.

По мнению сенатора, необходимо найти ответы на вопросы, как разграничить уголовный проступок и административное правонарушение, какая между ними разница и так далее. "Это большой и достаточно сложный вопрос. Он затрагивает всю систему уголовного права", - сказал Клишас.

При этом он подчеркнул, что мотивы, из которых исходит Верховный суд, "безусловно, направлены на защиту интересов людей".

Законопроект о введении в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы (УК и УПК) РФ понятия "уголовный проступок" был внесен в Госдуму 15 февраля. Как отмечал председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев на совещании судей судов общей юрисдикции и арбитражных судов РФ по итогам работы в 2020 году, расширение института уголовного проступка позволит каждый год избегать судимости 30 тыс. человек. Как отмечается в официальном отзыве правительства РФ, законопроект Верховного суда РФ актуален, но нуждается в доработке.