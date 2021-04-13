Госдума приняла во втором чтении законопроект о наделении тренеров статусом педагога

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Госдума во вторник приняла во втором, основном чтении правительственный законопроект о наделении тренеров спортивных школ и центров статусом педагогических работников.

"Принятие законопроекта обеспечит перевод организаций, осуществляющих спортивную подготовку в качестве основной цели деятельности, в образовательные организации, а участников спортивной подготовки, соответственно, в обучающихся и педагогических работников", - говорится в пояснительной записке.

Законопроектом вводится понятие "тренер-преподаватель". Cогласно тексту документа, это физлицо, которое "имеет соответствующее среднее профессиональное образование или высшее образование, организует учебно-тренировочный процесс, включая проведение со спортсменами, обучающимися учебно-тренировочных мероприятий, а также руководит их состязательной деятельностью для достижения спортивных результатов". Как поясняли ранее в кабмине, тренеры, которые обучают детей в спортивных школах и центрах, будут официально считаться педагогическими работниками со всеми правами, обязанностями и социальными гарантиями.

Закон должен вступить в силу с января 2023 года. Тренеры, работающие в организациях, реализующих программы спортивной подготовки, до вступления закона в силу будут переведены на должности тренера-преподавателя или старшего тренера-преподавателя с их письменного согласия не позднее 1 сентября 2023 года, но не ранее "момента выдачи указанным организациям временной лицензии на осуществление образовательной деятельности по соответствующим образовательным программам и при условии отсутствия у таких лиц ограничений на занятие педагогической деятельностью".

Стаж работы в должности тренера будет засчитан в стаж педагогической работы. При этом тренеры-преподаватели должны будут не ранее чем через два года и не позднее чем через пять лет пройти аттестацию "в целях подтверждения соответствия занимаемым ими должностям педагогических работников". Квалификационные категории тренеров планируется зачесть как квалификационные категории педагогических работников.

Также законопроектом уточняется содержание спортивной подготовки. Разработка и утверждение федеральных стандартов спортивной подготовки будет осуществляться Минспорта.

Другие поправки

Документ выделяет организации, основная работа которых связана со спортивной подготовкой юных спортсменов, в отдельную категорию - "дополнительные образовательные организации спортивной направленности". "Для обучения по дополнительным общеобразовательным программам в области физической культуры и спорта создаются организации дополнительного образования со специальным наименованием "спортивная школа"", - говорится в тексте документа.

Прописываются обязанности таких организаций, реализующих дополнительные образовательные программы спортивной подготовки: обеспечивать участие обучающихся в соревнованиях и медобследование, а также проведение аттестации тренеров-преподавателей, бороться с использованием допинга и информировать об ответственности за его применение, обеспечивать учащихся спортоборудованием, экипировкой и инвентарем, обеспечивать их проезд и проживание в период соревнований и другое.

Устанавливается также, что в структуре таких организаций могут создаваться интернаты, предусматривающие проживание обучающихся. "За содержание детей в образовательных организациях, имеющих интернат и осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд РФ и субъектов РФ, родительская плата не взимается", - указано в законопроекте.

"Если на одном из этапов спортивной подготовки (за исключением спортивно-оздоровительного этапа) результаты прохождения спортивной подготовки не соответствуют требованиям, установленным примерными дополнительными образовательными программами спортивной подготовки, обучающийся отчисляется на данном этапе спортивной подготовки", - говорится в документе.

Представители уполномоченных спортивных федераций наделяются правом беспрепятственно посещать любые организации, реализующие дополнительные образовательные программы спортивной подготовки, и используемые такими организациями объекты спорта.