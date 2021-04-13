В Хакасии появился природный парк "Маранкульский"

ТАСС, 13 апреля. Природный парк "Маранкульский" площадью 22 тыс. га создали в Таштыпском районе Хакасии. Об этом говорится в распространенном во вторник сообщении пресс-службы правительства республики.

"Природный парк "Маранкульский" создан в Таштыпском районе. Сегодня на заседании правительства Хакасии было принято постановление об образовании особо охраняемой природной территории регионального значения - природного парка "Маранкульский", - говорится в сообщении.

Парк создали для восстановления и сохранения комплекса озер Маранкуль и Анзеркуль и прилегающих к ним территорий. "Здесь речь идет об [охране] объектов животного и растительного мира, занесенных в Красные книги России и Хакасии", - сообщил на заседании правительства глава региона Валентин Коновалов. По словам и.о. министра природных ресурсов и экологии региона Владимира Лебедева, создание парка позволит сохранить природный ландшафт, упорядочить поток туристов, создав оборудованные стоянки и маршруты.

По информации регионального Минприроды, природный парк образовали без изъятия земельных участков, однако добычу полезных ископаемых и ведение любой хозяйственной деятельности, которая может нанести ущерб природным комплексам, на территории парка запретят.

Лебедев напомнил, природный парк включат в туристско-рекреационный кластер "Горный", куда также войдут федеральный заказник "Позарым" и поселок Большой Он. Проект кластера вошел в число победителей Всероссийского конкурса на создание туристско-рекреационных кластеров и развитие экотуризма в России, организованного Агентством стратегического развития при поддержке Минприроды, Минэкономразвития, Минвостокразвития и Ростуризма. Заявку на создание кластера подавал заповедник "Хакасский". Его создадут до 2025 года с объемом инвестиций более 500 млн рублей.