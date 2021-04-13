В Гидрометцентре рассказали о погоде в Москве на выходных

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Синоптики Гидрометцентра прогнозируют в Москве кратковременные дожди и похолодание в конце недели, в ночь на воскресенье ожидается до 0 градусов. Об этом ТАСС сообщила главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова.

"В пятницу подует северо-восточный ветер, который принесет с собой холодный воздух. Наши синоптики прогнозируют кратковременный дождь. Ночь с пятницы на субботу будет еще теплая - до 10 градусов тепла, но уже через сутки столбики термометров могут опуститься до 0 градусов. В воскресенье нас ждет солнечный день, температура днем - до 15 градусов тепла", - отметила она.

По словам Макаровой, сейчас в Московском регионе преобладают воздушные массы из Казахстана, которые обеспечивают теплую погоду, но в ближайшее время прохладная воздушная масса придет в Москву с севера. "У нас антициклональный характер погоды сейчас: мы находимся на периферии одного циклона и ждем, что он сменится другим. Между ними будет холодный атмосферный фронт, который завершит вот этот теплый период, он придет как раз в пятницу. Однако характер погоды существенно не изменится", - сказала она.