Собянин сообщил, что каждый четвертый москвич участвует в благотворительных программах

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Каждый четвертый житель Москвы участвует в благотворительных и волонтерских проектах. В период пандемии коронавируса масштаб и сила волонтерского движения столицы стали особенно ощутимы, сообщил во вторник мэр Москвы Сергей Собянин.

"В пандемию стали очевидны результаты работы, просто на пустом месте создать такую мощную поддержку горожан было бы невозможным. У нас десятки тысяч людей так или иначе участвовали в волонтерском движении, в оказании содействия москвичам, которые оказались в сложной ситуации во время пандемии. А в целом в волонтерском движении, благотворительности участвует почти каждый четвертый москвич, огромная цифра, но вопрос не в цифрах, а в том, что наш город с помощью ваших благотворительных организаций, инициаторов, волонтеров меняется, становится добрее", - сказал Собянин в ходе встречи с участниками благотворительного сервиса на портале mos.ru.

Встреча состоялась в офисе благотворительного фонда помощи детям и молодежи "Галчонок", в ходе которой обсуждались вопросы поддержки некоммерческого сектора и развития благотворительного движения в столице.

"У нас создана целая экосистема поддержки благотворительных фондов - это выделение помещений, приспособлений и т. д. Сотни помещений за эти годы выделили НКО и благотворительным организациям, чтобы они могли нормально работать и оказывать услуги. Это и гранатовая мощная поддержка, которую мы каждый год разыгрываем в том или ином виде, в целом, где-то около 800 млн [рублей], ежегодно по разным каналам гранатовая поддержка осуществляется. На нашем "Мосволонтере" огромное количество коворкингов, консультаций, возможностей найти партнеров для себя и т. д.", - сказал мэр.

Так, в Москве зарегистрировано 30,5 тыс. негосударственных некоммерческих организаций, из них 6,4 тыс. социально ориентированные НКО (СО НКО). Наиболее популярными направлениями работы СО НКО являются образование, здравоохранение, культура, экология, физическая культура и спорт, патриотическое воспитание, помощь социально незащищенным слоям населения. Кроме того, в городе создана единая экосистема поддержки добровольчества и благотворительности, которую получают более 3,5 тыс. НКО.

Доверие к благотворительности возросло

"Технологично связывает наших пользователей mos.ru, который открывает свои кабинеты, осуществляет платежи, и где очень удобно выделять средства для благотворительных фондов. Когда человек заходит и ищет в интернете "благотворительные фонды" - это одна история, все-таки [есть] опасения, насколько его деньги [будут] эффективно использоваться. Другое дело - на городском портале размещены благотворительные организации, и у человека все-таки больше доверия, и общественный контроль выше, чтобы эти денежки были израсходованы. Насколько понимаю, благотворительные фонды и отчитываются перед гражданами, куда они их деньги распределили, на какие нужды и цели, что очень важно", - сказал Собянин.

Как уточнили в пресс-службе мэра и правительства Москвы, благотворительный сервис на официальном портале мэра и правительства Москвы mos.ru был запущен в октябре прошлого года. Делать пожертвования могут зарегистрированные на сайте физические лица одновременно с оплатой своих обычных счетов, предварительно выбрав из списка фонд и его конкретную программу.

Средства направляются на помощь тяжелобольным детям и взрослым, людям с особенностями здоровья, многодетным семьям, женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, а также бездомным животным. С начала работы благотворительного сервиса москвичи совершили более 13 тыс. платежей на общую сумму свыше 3,6 млн рублей.

"Вопрос не в суммах, которые собирают, город, наверное, сам мог бы все вопросы решить, закрыть, но невозможно закрыть бюджетными деньгами душевную доброту, персональное отношение к тем или иным людям, это очень важно. Спасибо вам огромное", - обратился мэр к участникам сервиса.

Сегодня участниками благотворительного сервиса являются 39 фондов. Присоединиться к проекту могут организации, которые ведут социально значимую деятельность на территории Москвы более года и включены в реестр благотворительных организаций.