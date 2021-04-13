Доля автомобилей каршеринга в Москве составляет 0,5%

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Количество официально зарегистрированных автомобилей в Москве составляет 4,8 млн, из них 0,5% - машины каршеринга. Об этом сообщил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников в ходе круглого стола "Обеспечение безаварийности в московских сервисах каршеринга" во вторник.

"По данным ГИБДД, структура аварийности и особенно характер ДТП свидетельствует о том, что именно водители каршеринга крайне неаккуратно ведут себя на дороге, грубо нарушают правила дорожного движения и зачастую пренебрежительно относятся к другим участникам движения. К примеру, из 4,8 млн автомобилей, официально зарегистрированных в Москве, доля автомобилей каршеринга составляет немногим более 0,5%. При этом каждый 13-й наезд на препятствие в 2020 году в столице совершался именно автомобилем каршеринга", - сказал Шапошников.

По его словам, превышение скоростного режима, несоблюдение дистанции и выезд на встречную полосу - типичные нарушения водителей каршеринга. Практически в каждом шестом ДТП с участием каршеринга водитель арендованного автомобиля находился в состоянии того или иного опьянения. В этой связи предлагается усилить ведомственное взаимодействие между ГУ МВД РФ по городу Москве, Департаментом транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы, ЦОДД и операторами каршеринга в части передачи оперативной информации о лишении прав водителей, а также наличии у них штрафов за нарушения ПДД.

"Кроме того, мы считаем целесообразным проработать вопрос о возможности регистрации в сервисах и приложениях каршеринга через портал госуслуг. Это позволит идентифицировать пользователей каршеринга, а значит - не допустить к управлению арендными автомобилями граждан по подложным документам, а также лиц, которые были лишены права управления транспортными средствами", - добавил председатель Мосгордумы.

По данным ЦОДД, самая малочисленная категория пользователей каршеринга - молодые люди от 18 до 25 лет. Она составляет всего 6% от общего числа пользователей каршеринга. Однако именно с их участием совершается более 51% всех ДТП на арендованных автомобилях. Это говорит о необходимости усилить контроль за соблюдением безопасности со стороны каршеринговых операторов и ввести дополнительные ограничения по возрасту и стажу водителей, имеющих возможность регистрироваться в сервисе.