Путин прибыл в координационный центр правительства в комплексе гостиницы "Украина"

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин во вторник прибыл в координационный центр правительства РФ, созданный в Москве в феврале 2021 года. Глава государства ознакомится с работой площадки и получит детальную информацию о ее деятельности.

Во время посещения Путина будет сопровождать председатель кабмина Михаил Мишустин. Планируется, что пояснения по различным вопросам будут давать профильные вице-премьеры по конференц-связи.

Центр находится напротив Дома правительства, в здании комплекса гостиницы "Украина", рассказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Он располагается в весьма просторном и комфортабельном конференц-зале, который был модифицирован с учетом задач правительственной координации", - отметил представитель Кремля.

Координационный центр был создан в структуре правительства, чтобы обеспечивать взаимодействие федеральных министерств и ведомств, регионов и организаций при разрешении штатных и нештатных ситуаций, поддерживать реализацию приоритетных задач и проектов. Фактически центр представляет собой межведомственную экспертно-аналитическую цифровую платформу, которая позволяет в режиме реального времени поддерживать принятие кабмином оперативных мер, содействовать выработке предложений по стратегическим целям и механизмам реализации приоритетных задач, а также непосредственно управлять осуществлением утвержденных решений.

Деятельность координационного центра построена на современных цифровых технологиях. Речь, в частности, идет о системах анализа потоковых данных, управления инцидентами, рисками в сфере социально-экономического развития, многоканальной системе обратной связи от граждан. Данные поступают в режиме реального времени, в том числе из государственных информационных систем различного уровня и открытых источников, с обеспечением контроля качества информации.