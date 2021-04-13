Пожарные считают, что приговор в отношении коллег негативно отразится на пожарной службе

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Обвинительный приговор в отношении экс-начальника управления пожарно-спасательных сил ГУ МЧС по Москве Дмитрия Ширлина и бывшего сотрудника московского главка МЧС Сергея Барсукова, приговоренных во вторник к условным срокам за халатность по делу о гибели коллег на пожаре, может негативно сказаться на работе всей пожарной охраны России. Такое мнение в беседе с ТАСС высказали опрошенные пожарные и эксперты.

"Это сумасшедший прецедент. Уже сейчас пожарные, особенно молодые, не хотят аттестовываться на руководителя тушения пожара (РТП), потому что считают, что могут стать подсудимыми и придется доказывать, что они действовали в условиях крайней необходимости и не было другого способа ликвидации пожара или спасения людей", - сообщил ТАСС инженер пожарной безопасности, кандидат технических наук Александр Подгрушный.

Он не верит в виновность Ширлина и Барсукова. "На кровле, из-за обрушения которой погибли восемь пожарных, случилась нештатная ситуация, которую нельзя было предвидеть. Нынешние интерьеры помещений настолько поменялись, что дым стал взрывоопасным", - пояснил эксперт. По его словам, если крыша упала от нагрева, то перед этим должны были быть характерные признаки - скрежет, скрип, проседание крыши, но ничего этого не было, утверждает эксперт.

Подгрушный, выступавший в суде в качестве свидетеля защиты, обратил внимание, что само уголовное дело строится в основном на предположениях. "Но наше пожаротушение имеет научную, инженерную основу - с какой скоростью тушили, сколько воды подали, с какой скоростью локализовали, ликвидировали, то есть все действия наши могут быть рассчитаны. А обвинение строится на словах "небрежно относясь к своим обязанностям", "достоверно зная о том, что объект опасен", "нормативный предел огнестойкости", хотя он остается только для строительства", - рассказал он. "Слова обвинения, что не создал безопасные условия труда - это нонсенс! Как ты создашь на пожаре безопасные условия труда? Ребята, он работал при совсем другой обстановке, при развитии пожара, при динамике", - отметил эксперт.

Он считает, что в трагедии виноват собственник объекта. "То, что пожар возник, - это уже нарушение противопожарных норм. Там уже и до этого был пожар, где погибли люди", - указал он. По его словам, объект перестраивался и переделывался без согласования со стройнадзором.

Несчастный случай

Другой эксперт в области пожаротушения Геннадий Шагин считает, что обвинительный приговор негативно скажется на системе пожарной охраны страны. "Если осудили Ширлина и Барсукова, то вся система пожарной охраны в России равна нулю", - сказал он. По его словам, пожарные уже не хотят руководить тушением. "Можно за пожар наградить человека, а можно осудить за этот же пожар, тут палка о двух концах", - пояснил он. Шагин также считает произошедшее стечением роковых обстоятельств.

Один из пожарных, принимавший участие в тушении пожара на Амурской улице, сообщил ТАСС, что в той ситуации все было выполнено правильно. "Я на этом пожаре был, могу с точностью сказать, что склад был перегружен. Высота склада была порядка 4-5 метров, и все под потолок было заставлено различной продукцией, это я лично видел" - сказал он. По его словам, работа людей на кровле в тот момент была совершенно оправдана. "Для меня удивительно, что у следствия вообще нет вопросов к собственникам" - сказал другой сотрудник МЧС. Все они опасаются, что аттестованные РТП, возможно, просто уйдут из пожарной охраны. "Они будут чувствовать отсутствие доверия со стороны государства. Скорее всего, большинство откажется быть РТП", - считают пожарные.

Трагедия на Амурской

22 сентября 2016 года на складе на Амурской улице произошел пожар, охвативший 4,5 тыс. кв. м, произошло обрушение кровли на площади 100 кв. м, когда на ней находились 20 пожарных, восемь из которых упали и погибли. Пожар удалось потушить лишь спустя 14 часов. Гибель пожарных стала самой большой потерей в истории пожарного гарнизона Москвы.

Сразу после пожара в МЧС России заявили, что пожарные ценой собственной жизни предотвратили не только взрывы газовых баллонов, оказавшихся на складе, но и утечку более 60 кг аммиака, проявив героизм и мужество. За это указом президента РФ они были награждены орденами Мужества посмертно. Семьям всех погибших была выплачена компенсация в размере 7 млн рублей каждой.