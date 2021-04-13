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Пандемия COVID-19

В Самарской области до 28 апреля продлили самоизоляцию для жителей старше 65 лет

Ранее власти рекомендовали работодателям перевести пожилых самарцев на дистанционную работу

ТАСС, 13 апреля. Власти Самарской области продлили до 28 апреля самоизоляцию для жителей старше 65 лет для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, говорится в постановлении, опубликованном во вторник правительством региона.

"Пункт 2.9 дополнить словами "до 28 апреля 2021 года", - говорится в документе.

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Согласно постановлению, пункт 2.9 обязывает неработающих граждан в возрасте 65 лет и старше с 1 по 11 апреля 2021 года включительно соблюдать режим самоизоляции - не покидать место проживания (пребывания), за исключением случаев, когда необходима помощь медиков, покупка товаров первой необходимости, выгул домашних животных и другое.

Ранее работодателям было рекомендовано перевести пожилых самарцев на дистанционный формат работы.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, на 31 марта в Самарской области зафиксировано 58 318 случаев заражения коронавирусом. Медики вылечили 55 164 человека, еще около 1,2 тыс. пациентов умерли.

Теги
РоссияСамарская областьПандемия COVID-19
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