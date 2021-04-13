В Самарской области до 28 апреля продлили самоизоляцию для жителей старше 65 лет

ТАСС, 13 апреля. Власти Самарской области продлили до 28 апреля самоизоляцию для жителей старше 65 лет для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, говорится в постановлении, опубликованном во вторник правительством региона.

"Пункт 2.9 дополнить словами "до 28 апреля 2021 года", - говорится в документе.