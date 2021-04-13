Патриарх Кирилл заявил, что заразиться коронавирусом через причастие невозможно

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Русская православная церковь (РПЦ) не сомневается в том, что заразиться коронавирусом через святые дары во время таинства причастия невозможно, сказал Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во вторник на заседании Священного синода РПЦ.

Ранее председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) призвал верующих не бояться причащаться во время пандемии коронавируса. Приготовленные для причастия хлеб и вино, согласно церковному учению, святы и могут воздействовать на человека только положительно.

"Мы ни в коем случае не подвергаем сомнению целительную силу святых Христовых тайн! И доказательством служит то обстоятельство, что после причащения наши диаконы потребляют святые дары из общей чаши [после литургии и причастия оставшиеся невостребованными хлеб и вино не уничтожаются, а употребляются в пищу священнослужителями] и ни один из них не заболел и никогда не заболеет, - процитировали вступительное слово патриарха на заседании на сайте Московской патриархии. - Поскольку я служу без диакона, я потребляю святые дары без всякого сомнения, с полной уверенностью в том, что, причащаясь тела и крови Христовой, мы причащаемся великой святыне, которая не подвержена никакой инфекции".

В марте 2020 года патриарх Кирилл и Священный синод РПЦ утвердили инструкцию, согласно которой во время пандемии предписывается отказ от целования креста по окончании литургии, а также ужесточаются санитарные правила при совершении таинств - крещения, причастия и соборования.

Патриарх отметил, что принятые в начале пандемии правила, касающиеся посещения храмов и богослужений, были своевременны и предотвратили обвинения церкви в распространении инфекции, а верующие с пониманием относятся к введенным мерам предосторожности.

"Меры, касающиеся посещения храмов, были приняты священноначалием Русской православной церкви своевременно, и это предотвратило наметившуюся тенденцию обвинять, как нередко бывает, церковь в том, что она является источником распространения инфекции", - добавил он, призвав духовенство и архиереев продолжать соблюдение необходимых для борьбы с пандемией мер.