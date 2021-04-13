Турбизнес Болгарии требует от властей обеспечить выдачу туристических виз для россиян

СОФИЯ, 13 апреля. /ТАСС/. Болгария должна немедленно начать выдачу виз для российских туристов. Такое мнение во вторник выразила Болгарская ассоциация отелей и ресторанов, подчеркнув, что Болгария может стать для российских туристов реальной альтернативой Турции, авиасообщение с которой Россия приостановила с 15 апреля до 1 июня из-за ухудшения эпидемической ситуации.

"После того как турецкое туристическое направление стало для россиян временно недоступно, логично ожидать, что они немедленно начнут поиск альтернативы для уже запланированных отпусков. Бездействие министерства иностранных дел в этой ситуации может оказаться фатальным для всего туристического сектора. Если уже в ближайшее время не начнется выдача виз в Болгарию российским туристам, то мы снова не успеем воспользоваться ситуацией, а конкуренты не спят и уже начали выдавать визы россиянам", - указано в сообщении ассоциации.

Представители туристического бизнеса не понимают, почему консульские службы Болгарии еще не выдают визы российским туристам, особенно с учетом того, что между странами уже запланировано восстановление прямого авиасообщения.

"Пришел момент, когда мы можем попытаться вернуть потерянные позиции на российском туристическом рынке, необходимо дать знак, что для этого есть необходимая политическая воля", - отмечено в опубликованном документе.

Ассоциация предлагает немедленно и срочным порядком восстановить выдачу визы, приступить к восстановлению работы Генерального консульства в Новосибирске и отправить на работу в РФ официального туристического представителя, который бы смог активизировать работу в регионах и городах России, имеющих непосредственные и дружеские отношения с болгарскими партнерами.

Ситуация с COVID-19

В Болгарии отмечается устойчивая тенденция снижения заболеваемости ковидом и санитарные службы страны постепенно отменяют ограничения, связанные с распространением инфекции. С 12 апреля в стране частично восстановлены школьные занятия. С загрузкой не более 50% от возможностей с 06:00 до 23:00 разрешена работа предприятий общественного питания. С загрузкой до 30% разрешена работа театров, кинотеатров, музеев и художественных галерей. С 16 апреля с загрузкой до 50% смогут работать игровые залы и казино, будет отменены ограничения на работу крупных торговых центров, в конце месяца откроются дискотеки, ночные клубы и бары.

Однако за последние сутки в стране было выявлено 3 122 новых случая заражения коронавирусом, а общее число заболевших в стране превысило 375 тыс. За последние сутки умер 201 пациент с коронавирусом, общее число летальных исходов достигло 14 619. В настоящее время на лечении в больницах находятся 9 970 пациентов, в том числе 776 - в отделениях интенсивной терапии. С начала эпидемии в республике выздоровели 289 356 человек. Первые пациенты с коронавирусом были выявлены в стране 8 марта 2020 года.

В стране продолжается массовая вакцинация, прививку сделали около 580 тыс. человек, из них около 115 тыс. получили вторую дозу вакцины.