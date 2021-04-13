Глава СПЧ допустил возрождение советов по аналогии с существовавшими в СССР

ПЯТИГОРСК, 13 апреля. /ТАСС/. Советы по аналогии с существовавшими в СССР могут стать новой формой народного представительства, считает глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев. Такое мнение он выразил на встрече с членами межрегионального клуба лидеров "Будущее Кавказа" в Пятигорске во вторник.

"Советы в идеале представляются хорошим институтом, потому что в советах представлены разные группы общества, не бюрократия. Надо, видимо, пробовать осваивать, обкатывать эту технологию на муниципалитетах в первую очередь. Возможно, это даже будут представители крупных предприятий, как это было в советское время. Надо поискать новые формы народного представительства", - сказал Фадеев, отвечая на вопрос одного из участников встречи о бюрократизации политических партий и возможности их реформировать.

Фадеев также добавил, что проблема работы политических партий "осознается и не скрывается".