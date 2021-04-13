МИД Болгарии пояснил, когда возобновят выдачу россиянам туристических виз

СОФИЯ, 13 апреля. /ТАСС/. МИД Болгарии готов возобновить работу по выдаче виз российским туристам сразу после соответствующего решения санитарных властей страны. Об этом в ответ на запрос ТАСС сообщили во вторник в болгарском внешнеполитическом ведомстве.

"Погранично-пропускной и паспортно-визовый режим в Болгарии осуществляется в соответствии с актуальным распоряжением министра здравоохранения, определяющим категории лиц, которые имеют гражданство разных государств и могут прибывать, а также находиться в нашей стране. Консульские службы могли бы возобновить процесс выдачи виз гражданам Российской Федерации только при изменении нынешнего распоряжения. МИД и Минздрав совместно работают над актуализацией этого распоряжения, чтобы упростить въезд в страну граждан третьих стран при гарантии соблюдения всех противоэпидемических мер", - пояснили в МИД Болгарии.

В ведомстве напомнили, что Болгария поддерживает инициативу о введении в Евросоюзе цифрового сертификата вакцинации для облегчения туризма, путешествий и поездок вакцинированных граждан третьих стран.

Ранее Болгарская ассоциация отелей и ресторанов выразила мнение о том, что власти страны должны немедленно начать выдачу виз российским туристам. Как пояснили в ассоциации, Болгария может стать для россиян реальной альтернативой Турции, авиасообщение с которой Россия ограничила с 15 апреля до 1 июня из-за ухудшения эпидемической ситуации.