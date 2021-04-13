Во Владимире открыли Танеевский фестиваль к 165-летию со дня рождения композитора

ВЛАДИМИР, 13 апреля. /ТАСС/. Открытие IV Танеевского музыкального фестиваля, посвященного 165-летию со дня рождения выдающегося композитора и педагога Сергея Танеева, прошло во вторник во Владимире. Среди участников фестиваля, который продлится на малой родине музыканта неделю, - народный артист РФ Евгений Князев и всемирно известный канадский пианист Марк-Андре Амлен, сообщила ТАСС директор областного департамента культуры Алиса Бирюкова.

Уроженец Владимира, композитор Сергей Танеев (1856-1915), окончивший Московскую консерваторию и впоследствии ставший ее директором, считался любимым учеником Чайковского. С XVII века предки Танеева обосновались в селе Маринино под Ковровом, где была построена усадьба. Сегодня на ее территории действует музей, рассказывающий об истории древнего рода. Раз в два года в память о музыканте во Владимире проходит музыкальный фестиваль.

"В этом году своего рода прорывной Танеевский фестиваль. Несмотря на то, что его гостями всегда были очень известные российские исполнители, коллективы и солисты, в этом году акцент сделан тонко на продуманную и концептуальную программу - будут исполняться произведения композиторов, так или иначе связанных с эпохой Сергея Танеева, с его вкладом в музыку как теоретика, как известнейшего педагога. Это отмечается многими музыкальными критиками и музыковедами, которые следят за музыкальным процессом в России", - сказала Бирюкова.

На концерте-открытии фестиваля на сцене областного Центра классической музыки в исполнении Владимирского губернаторского симфонического оркестра прозвучали произведения Петра Чайковского и Сергея Рахманинова, посвященные Сергею Танееву. 16 апреля одной из кульминаций форума станет концертное исполнение оперы-оратории "Царь Эдип" Игоря Стравинского, роль автора в которой исполнит народный артист России Евгений Князев, вокальные партии исполнят солисты Московского театра "Новая опера" и владимирского Центра классической музыки. В программе фестиваля также прозвучат произведения Метнера, Рославца, Скрябина, Фейнберга, Катуара.

"Еще одним акцентом фестиваля станут выступления всемирно известного канадского пианиста Марка-Андре Амлена. Этого солиста мы ждали несколько лет, и переговоры велись очень долго. Марк-Андре Амлен впервые приедет на Танеевский фестиваль, и его выступление - событие для России, поэтому мы будет встречать гостей из других городов, которые приедут послушать пианиста. Он даст во Владимире два концерта", - добавила собеседница агентства.

В рамках фестивальной программы "Народная консерватория" состоится творческая встреча с известным просветителем Артемом Варгафтиком (14 апреля), мастер-классы и лекции. Завершится фестиваль 19 апреля исполнением фортепианных концертов Антона Рубинштейна и Николая Метнера.