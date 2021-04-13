Пользователи Telegram смогут задать вопросы главе Минцифры перед отчетом кабмина в Госдуме

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Глава Минцифры Максут Шадаев в ходе заседания комитета Госдумы по информполитике в четверг ответит на вопросы пользователей мессенджера Telegram в преддверии отчета председателя правительства РФ перед депутатами. Об этом во вторник сообщили ТАСС в пресс-службе думского комитета.

"15 апреля с 14:00 до 16:00 в Госдуме состоится заседание комитета с участием министра цифрового развития Максута Шадаева. Вопросы министру смогут задать все желающие через telegram-бот @mincifryvdume_ask_bot. Министр и глава комитета ответят на них в ходе заседания", - проинформировали в пресс-службе.

Собеседник ТАСС уточнил, что на повестке заседания комитета будет подготовка к отчету кабмина. В частности, речь пойдет о результатах работы, планах и ключевых аспектах развития IT-отрасли.

Отчет правительства РФ за 2020 год пройдет на пленарном заседании Госдумы 12 мая. Ранее планировалось, что он состоится 21 апреля, но из-за совпадения с датой ежегодного послания президента Федеральному собранию был перенесен.