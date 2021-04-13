Набережную Гребного канала в Нижнем Новгороде благоустроят до конца июля 2021 года

ТАСС, 13 апреля. Строительно-монтажные работы начались на набережной Гребного канала в Нижнем Новгороде, которая была построена в 1976 году и с тех пор ни разу капитально не ремонтировалась. Благоустройство объекта завершится в июле этого года, говорится в сообщении, распространенном во вторник пресс-службой правительства региона.

"На набережной Гребного канала начались строительно-монтажные работы. Территория преобразится в рамках инфраструктурной программы "Среда 800". Работы завершатся в июле этого года", - отмечается в сообщении.

Набережную Гребного канала комплексно не ремонтировали несколько десятков лет. Обновлялось только асфальтовое покрытие на верхнем ярусе. На данный момент в полуразрушенном состоянии находится нижний ярус набережной, бетонные склоны берегоукрепления, трибуны у судейской вышки, отсутствует освещение, зоны отдыха. Благоустройство затронет участок набережной Гребного канала - от съезда с улицы Красная слобода до пересечения с улицей Слобода Подновье. Рабочие уже приступили к демонтажу существующих покрытий и установке защитных ограждений для деревьев, пескоструйной очистке линий берегоукрепления и геодезической разбивке.

Контракт с подрядчиком предполагает разработку проектно-сметной документации и благоустройство участка улицы Большой Покровской от улицы Октябрьской до улицы Малой Покровской, а также набережной Гребного канала. В целом на эти работы будет направлено 413 млн рублей. Концепцию благоустройства разработало бюро "Новое" под кураторством Института развития городской среды Нижегородской области. Набережную Гребного канала предлагается сделать спортивно-оздоровительной и рекреационной зоной, комфортным местом для прогулок и отдыха горожан.

Концепция благоустройства предполагает связать набережную с остальными пространствами у воды с помощью непрерывного веломаршрута. Двухполосная велодорожка с Нижневолжской набережной будет продлена до Гребного канала, появится беговая дорожка с покрытием из резиновой крошки, а также с деревянными настилами с зонтиками и местами для отдыха на старте и на финише. На нижнем ярусе создадут площадку для воркаута и йоги. На набережной установят малые архитектурные формы, туалеты, заменят освещение, появится новое озеленение, оборудуют велопарковки, восстановят бетонные трибуны и положат настилы. Бетонные конструкции набережной будут очищены пескоструйным методом, на них установят деревянные лежаки и балконы с уличной мебелью. В 2021 году также восстановят знаменитую судейскую вышку, которая является уникальным образцом советского неоконструктивизма.

Гребной канал появился в Нижнем Новгороде в 1976 году после соединения искусственной дамбой берега Волги и острова Печерские пески. Узкий и неглубокий рукав хорошо подходит для занятий греблей, отсюда и название - Гребной. По дамбе проложена дорога протяженностью около 1 200 метров, заканчивающаяся тупиком. Берег вдоль Гребного канала забетонирован на протяжении порядка 3 км. Рядом расположен один из самых популярных в городе пляжей.