Специалисты США назвали возможную причину тромбоза после применения вакцины J&J

НЬЮ-ЙОРК, 13 апреля. /ТАСС/. Редкий иммунный ответ, который приводит к активации тромбоцитов, может являться причиной образования тромбов после вакцинации от коронавируса препаратом производства американской компании Johnson & Johnson. Об этом во вторник заявил Питер Маркс, глава одного из исследовательских центров Управления по вопросам качества продовольствия и медикаментов (FDA) Министерства здравоохранения и социальных служб США.

"У нас нет точной причины, но возможная причина заключается в схожем с другими вакцинами механизме аденовирусного вектора, который дает очень редкий иммунный ответ, вызывающий активацию тромбоцитов", - сказал Маркс в ходе совместной конференции FDA и Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США. Исполняющая обязанности директора FDA Джанет Вудкок уточнила, что в настоящий момент это "ведущая теория по поводу того, что происходит".

Johnson & Johnson отложила применение своей вакцины в европейских странах в связи с изучением информации о возможной связи использования препарата с образованием тромбов у пациентов. ЦКПЗ и FDA рекомендовали приостановить использование вакцины от коронавируса компании Janssen, являющейся подразделением Johnson & Johnson. В общей сложности в США данным препаратом были вакцинированы 6,8 млн человек, при этом власти зарегистрировали шесть случаев возникновения тромбов у женщин в возрасте от 18 до 48 лет через 6-13 дней после вакцинации. Одна из пациенток умерла, еще одна находится в критическом состоянии.