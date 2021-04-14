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Володин и лидеры фракций Госдумы осмотрят фотовыставку ТАСС "Первые в космосе"

Фотовыставка включает более 50 работ о различных этапах покорения околоземного пространства

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин и лидеры парламентских фракций посетят в среду фотовыставку информационного агентства ТАСС "Первые в космосе", приуроченную к 60-летию полета Юрия Гагарина, которая открылась в Госдуме 12 апреля.

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Экспозицию осмотрят и космонавты - депутаты Госдумы Валентина Терешкова, Светлана Савицкая, Елена Серова, Роман Романенко, Максим Сураев и Александр Самокутяев.

Фотовыставка посвящена отечественным достижениям в космической сфере и включает более 50 фоторабот о различных этапах покорения околоземного пространства. Посетители познакомятся с легендарными сообщениями ТАСС, вышедшими на новостную ленту агентства 12 апреля 1961 года. Дизайн выставки выполнен в виде солнечных батарей МКС. Центральным элементом является мультимедийный экран, на котором демонстрируют более 500 тематических снимков.

Фотовыставка в Госдуме продлится до 23 апреля.

12 апреля 1961 года в 10:02 агентство ТАСС выпустило сообщение "о первом в мире полете человека в космическое пространство" и фотографию первого космонавта Земли Юрия Гагарина, а спустя два дня - 14 апреля - журналисты агентства освещали его встречу в Москве.

За прошедшие десятилетия агентство выпустило тысячи информационных сообщений и фоторепортажей, подготовило множество выставочных и издательских проектов, посвященных развитию отечественной космонавтики.

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