В России выявили 8 326 заразившихся коронавирусом за сутки

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 8 326, до 4 666 209, сообщили журналистам в среду в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

В относительном выражении прирост новых случаев составил 0,18%.

Наименьшие темпы прироста зафиксированы за сутки в Республиках Тыва и Алтай (по 0,01%), Еврейской АО (0,02%).

В частности, за сутки было выявлено 712 случаев заражения в Санкт-Петербурге, 569 - в Московской области, 239 - в Ростовской области, 215 - в Нижегородской области, 195 - в Самарской области.

В настоящее время в России продолжают лечение 270 986 человек.

Число умерших и вылечившихся

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 9 447. Всего уже выздоровели 4 291 223 человека. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, выросла до уровня 92% от общего числа заразившихся.

За сутки выписаны по выздоровлению 977 пациентов в Санкт-Петербурге, 517 - в Московской области, 259 - в Нижегородской области, 216 - в Самарской области, 212 - в Воронежской области.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 399 против 338 днем ранее. Всего от инфекции умерли 104 тыс. пациентов. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) выросла до 2,23%, следует из данных штаба.

В частности, за сутки было зарегистрировано по 28 смертей в Санкт-Петербурге и Ростовской области, 17 - в Свердловской области, 15 - в Самарской области, 14 - в Нижегородской области, по 12 - в Московской области, Краснодарском и Алтайском краях.

Ситуация в Москве

Число заразившихся коронавирусной инфекцией в Москве возросло за сутки на 1 837, до 1 053 768. В относительном выражении прирост, по данным штаба, составил 0,18%. Днем ранее было выявлено 1 782 случая.

За сутки в Москве зарегистрировали 52 смерти из-за коронавируса, их общее число составило 17 412.

Был выписан по выздоровлению 1 751 пациент. За все время выздоровели 964 837 человек. В настоящее время в столице продолжают лечение 71 519 человек.